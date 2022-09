“Di lei mi rimane il sorriso” | il commosso ricordo di Mara Venier

(Di martedì 13 settembre 2022) Uno dei più volti più famosi della tv italiana ha ricordato la triste scomparsa di una persona il cui nome è celebre in tutto il Mondo. Proprio per questo motivo, la showgirl veneziana ha deciso di omaggiare il tragico evento con alcune sue parole Per l’immensa gioia dei telespettatori di Rai Uno è ricominciata la nuova stagione di “Domenica In”. Laè giunta alla sua quattordicesima edizione, record assoluto per lo storico programma che va in onda da moltissimi anni sulle frequenze della rete ammiraglia della tv di Stato.(Websource)Nella giornata di domenica 11 settembre c’è stata una partenza col botto, grazie anche alla presenza di alcuni volti amatissimi della tv come quello di Alberto Matano o anche quello di Loretta Goggi. Insieme a quest’ultima la Ziaha intrattenuto ...

Simba_66 : @EnricoLetta C'è un esodo biblico di ucraini che da kharkiv fuggono verso la russia.. Chi rimane finisce nelle list… - GraziaGambarel1 : @mariagio_ricci @Queen_Mary_Na Lui rimane affascinato perché Lila la vogliono tutti sposa un ricco commerciante e p… - speranza_viva : RT @ari_adion: Non dico che Ilary è una santa, ma quello che ha detto Totti è proprio una brutta caduta di stile ?????????????? Perché alla fin… - Alessio_19_75 : @VitoLops market mover, gli indici inanellano sedute su sedute al rialzo e la chiave di lettura più accreditata rim… - Cinzy08_ : RT @ari_adion: Non dico che Ilary è una santa, ma quello che ha detto Totti è proprio una brutta caduta di stile ?????????????? Perché alla fin… -

News Prima

"Un giorno specialetale per tutta la vita anche se la vita stessa ti impone di imparare ad ... E io l'ho ricambiato totalmente", aveva raccontato. Tiziana Giardoni, le parole per Stefano D'...... 'Quando questa persona non la puoi più vedere ti viene quel senso di angoscia, non tanto perchése n'è andata ma perché tu non la puoi più vedere. Peròsempre dentro di te e allora quella ... Fa scendere i figli di 3 e 6 anni dal treno, ma lei rimane a bordo: i bimbi restano da soli sui binari Bisogna tagliare i costi: alcuni incontri di Serie A vengono ripresi da 18 telecamere, altri da 16, i meno importanti da 12. Così facendo, la Lega risparmia dai 10 ai 20 mila euro a gara ...Due sole vittorie nelle prime sei giornate di campionato, con relativo ottavo posto in classifica e una distanza di quattro punti dalla vetta. Una partenza di campionato deludente per la Juventus, che ...