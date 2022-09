Canelo Alvarez-Gennady Golovkin | atto III | programma | orario | tv | streaming Mondiale supermedi

Leggi su oasport

(Di martedì 13 settembre 2022) E sono tre. Per la terza voltasi sfidano. Non è una singolar tenzone, ma è il combattimento che mette in palio il titolo di campionedei pesiin via unificata. Senza più, cioè, alcuna discussione su chi lo sia per davvero. GuardaIII su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Alla T-Mobile Arena di Paradise, nel Nevada, i due si ritrovano di fronte a cinque anni dalla prima volta e a quattro dalla seconda. Per certi versi è curiosa anche la successione delle date: 16 settembre 2017, 15 settembre 2018 e adesso 17 settembre 2022. Chi vince prende tutto. 62° combattimento per, che viene dalla sconfitta contro Dmitry Bivol, al quale aveva ...