Blue Origin di Jeff Bezos fallisce l’ultimo lancio: il volo termina dopo soli 5 minuti (Di martedì 13 settembre 2022) Niente da fare per l’ultimo lancio della navicella spaziale Blue Origin, gioiello tecnologico di proprietà dell’agenzia spaziale di Jeff Bezos, il miliardario inventore di Amazon nonché uno degli uomini più ricchi al mondo. Blue Origin, 13/9/2022 – Computermagazine.itLa navicella spaziale, come riferito dal sito Open.online, quotidiano diretto da Enrico Mentana, è decollata come da copione ma a cinque minuti dal lancio il tutto è stato annullato. Nel dettaglio ieri doveva scattare la nuova missione suborbitale NS-23 del veicolo New Shepard della Blue Origin di Jeff Bezos, e il lancio era stato programmato per le ore 15:30 italiane, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Niente da fare perdella navicella spaziale, gioiello tecnologico di proprietà dell’agenzia spaziale di, il miliardario inventore di Amazon nonché uno degli uomini più ricchi al mondo., 13/9/2022 – Computermagazine.itLa navicella spaziale, come riferito dal sito Open.online, quotidiano diretto da Enrico Mentana, è decollata come da copione ma a cinquedalil tutto è stato annullato. Nel dettaglio ieri doveva scattare la nuova missione suborbitale NS-23 del veicolo New Shepard delladi, e ilera stato programmato per le ore 15:30 italiane, ...

bittenapple : RT @AnsaScienza: Per un problema a un motore del razzo, è fallito dopo un minuto il lancio della nuova missione suborbitale NS-23 del veico… - AnsaScienza : Per un problema a un motore del razzo, è fallito dopo un minuto il lancio della nuova missione suborbitale NS-23 de… - IlFattoNisseno : Spazio: fallito il lancio di Blue Origin, il razzo senza equipaggio - GBLXVIII : RT @letiziadavoli: Il booster di Blue Origin è esploso in volo. La capsula si è staccata correttamente (non c'erano astronauti a bordo). N… - infoitscienza : Il fallimento di Blue Origin ci ricorda che il volo spaziale non è una passeggiata -