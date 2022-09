Vi ricordate di Ramona Badescu? Oggi é una donna diversa | È stato un miracolo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Vidi? È diventata famosissima tra gli anni Novanta e Duemila, partecipando anche a Marameo con la compagnia de Il Bagaglino. Ma sono tarscorsi tanti anni dalla sua ultima apparizione in televisione. Che fine ha fatto?è una showgirl rumena che in Italia ha riscosso un enorme successo. Molti la ricorderanno soprattutto in Marameo, programma televisivo de Il Bagaglino, condotto dal simpaticissimo Pippo Franco. Manon èsoltanto una bravissima e bellissima showgirl, ma anche un'attrice che ha preso parte a diversi film. Tra questi, ricordiamo Parenti serpenti, che segnò il suo debutto sul grande schermo, Paparazzi e Alex l'ariete. Per non parlare delle sue partecipazioni sul piccolo schermo. ...

Leggilo.org

A 9 era la protagonista diand Beezus . Pur di esserci in Il cavaliere oscuro. Il ritorno , ... Esattamente come Brad Pitt ()... Quando le stelle non brillano di salute vai alla gallery ...... matutti i film in cui l'abbiamo vista Noi abbiamo visto l'attrice in Sorry, Haters, Hard Candy, Rabbit Hole,e Beezus, Blindness - Cecità, Tammy, American Crime, Catfight - Botte ... Bambola Ramona ha cambiato completamente vita, eccola oggi Ines, che ha vissuto gran parte della sua breve esistenza in ospedale, è stata ed è ancora un esempio di speranza, amore e gioia. Nonostante la malattia, non ha mai perso il sorriso, la voglia di vive ...Grottammare, fervono i preparativi per la serata di beneficenza in ricordo di Ines Facchinetti - picenotime.it - IT ...