Us Open; vince Alcaraz | è il numero 1 più giovane

SkyTG24 : Us Open, Alcaraz batte Ruud e vince il Grande Slam: è il più giovane numero 1 al mondo - Gazzetta_it : Il tennis ha un nuovo re: Alcaraz vince lo Us Open, batte Ruud ed è primo al mondo #UsOpen - AlbertoRossi70 : Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince gli US Open 2022 battendo in finale il norvegese Casper Ruud per 6-4, 2-6, 7-6, 6-… - Italpress : Alcaraz vince l’US Open e diventa numero 1 del ranking - Italpress : Alcaraz vince l’US Open e diventa numero 1 del ranking -

E' per lui la seconda finale persa in uno Slam quest'anno dopo essere stato sconfitto da Nadal aglidi Francia . "E' difficile affrontare l'11 settembre come una giornata normale". Carlos ...È l'inizio di un capitolo nuovo per il tennis. Carlos Alcarazgli Us, primo titolo dello Slam nella sua carriera, ed è il nuovo numero 1 al mondo . Lo spagnolo ha battuto il norvegese Casper Ruud per 6 - 4 2 - 6 7 - 6 6 - 3, al termine di una sfida ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tutto in una notte a New York: il primo titolo del Grande Slam e il trono di n.1 del mondo, il più giovane di sempre, ...Il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam agli US Open battendo in finale il norvegese Casper Ruud per 6-4, 2-6, 7-6 ...