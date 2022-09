Traffico Roma del 12-09-2022 ore 08:30 (Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione resto non le code a tratti sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo Qui si viaggia in coda lungo la carreggiata interna tra diramazione Roma Sud tra la Pontina e Colombo in carreggiata esterna invece code tra via Casal del Marmo della Pisana tra la maglia nella via del mare e proseguendo a tratti tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina più bello della 24 Roma Teramo si sta in coda tra il raccordo della tangenziale est su quest’ultima Disagi con rallentamenti in direzione San Giovanni tra piazza di Porta Maggiore fino a viale Castrense e figli all’altezza della Salaria verso il britannico per lavori segnalate altre code sulla Cassia bis teatrale rughe il raccordo e code sulla famiglia e sulla Salaria code anche sulla Pontina tra Castel ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione resto non le code a tratti sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo Qui si viaggia in coda lungo la carreggiata interna tra diramazioneSud tra la Pontina e Colombo in carreggiata esterna invece code tra via Casal del Marmo della Pisana tra la maglia nella via del mare e proseguendo a tratti tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina più bello della 24Teramo si sta in coda tra il raccordo della tangenziale est su quest’ultima Disagi con rallentamenti in direzione San Giovanni tra piazza di Porta Maggiore fino a viale Castrense e figli all’altezza della Salaria verso il britannico per lavori segnalate altre code sulla Cassia bis teatrale rughe il raccordo e code sulla famiglia e sulla Salaria code anche sulla Pontina tra Castel ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Lungotevere ??????Code tra Ponte Palatino-Bocca della Verita' e Ponte Garibaldi > Ponte Flam… - VAIstradeanas : 08:29 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ????#Roma #lavori - Via Cassia Veientana ??Riduzione di carreggiata tra Raccordo Anulare e svincolo Castel De' Ceve… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via della Pineta Sacchetti ??????Code tra Via Vittorio Montiglio e Largo Agostino Gemelli >… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via di Torrevecchia ??????Code tra Via di Val Favara e Via Eugenio Tanzi > Via Eugenio Tanzi #Luceverde #Lazio -