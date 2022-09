Torino, presa una decisione a sorpresa sul futuro di Lukic! (Di lunedì 12 settembre 2022) Grande partenza del Torino di Jurìc in campionato. Gioco spumeggiante e risultati positivi stanno rendendo i granata una delle squadre più ostiche della Serie A. Nonostante le tante partenze durante l’estate, la squadra è riuscita a rimanere con un’identità i nuovi acquisti stanno subito rendendo al meglio, da Radonjic a Schuurs, per non parlare di Vlasic. L’estate granata non è stata facile, poichè abbiamo vissuto due screzi importanti, il primo in pieno luglio tra Juric e il ds Vagnati, con i due che non se le sono mandate a dire, e in prossimità della prima giornata di campionato anche il caso Lukic. Lukic Torino mercato Il serbo ha avuto pesanti divergenze con il tecnico ex Genoa, che ad un mese di distanza sembrano però superate. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista sarebbe vicino alla firma per il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Grande partenza deldi Jurìc in campionato. Gioco spumeggiante e risultati positivi stanno rendendo i granata una delle squadre più ostiche della Serie A. Nonostante le tante partenze durante l’estate, la squadra è riuscita a rimanere con un’identità i nuovi acquisti stanno subito rendendo al meglio, da Radonjic a Schuurs, per non parlare di Vlasic. L’estate granata non è stata facile, poichè abbiamo vissuto due screzi importanti, il primo in pieno luglio tra Juric e il ds Vagnati, con i due che non se le sono mandate a dire, e in prossimità della prima giornata di campionato anche il caso Lukic. Lukicmercato Il serbo ha avuto pesanti divergenze con il tecnico ex Genoa, che ad un mese di distanza sembrano però superate. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista sarebbe vicino alla firma per il ...

