Salernitana – Juventus, don Roberto: "Come Davide contro Golia" – VIDEO

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La messa prima della partita e tra i due momenti, quello sacro e quello sportivo, la stessa immagine biblica in mente ovvero il confronto tra Davide e Golia, dalle pagine della Bibbia allo stadio di Torino, dove la Salernitana ha affrontato la Juventus. Così racconta la sfida che sembrava proibitiva alla vigilia, ma che è diventata quasi un miracolo quando la Salernitana è andata vantaggio di due reti a zero, trasformatosi nella cruda realtà con il vantaggio allo scadere del tempo della Juventus per tre a due e il miracolo del goal annullato. Don Roberto Faccenda, il prete tifoso che è ormai noto agli ultras ha commentato così il risultato. "Se noi, qualche mese fa qualcuno ci avesse raccontato Come sarebbe ...

