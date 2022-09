Nintendo Direct Settembre 2022 confermato per domani! (Di lunedì 12 settembre 2022) La Grande N ha confermato ufficialmente un nuovo Nintendo Direct, programmato per domani 13 Settembre 2022: scopriamo insieme tutti i dettagli e le nostre previsioni In questi giorni si è parlato moltissimo di Assassin’s Creed e della virata che il franchise sembra aver preso dopo l’ultimo Ubisoft Forward, ma sembra che in queste ore l’attenzione cambierà bersaglio. In attesa di Return to Monkey Island e dopo l’arrivo di Splatoon 3, Nintendo si appresta a mostrare ancora qualcosina di nuovo per i titoli in arrivo sulla sua console ibrida nel corso dei prossimi mesi. A conferma dei rumor degli scorsi giorni, un nuovo Direct di 40 minuti è stato infatti annunciato per domani, 13 Settembre 2022, a partire dalle 16 ora italiana sui ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 settembre 2022) La Grande N haufficialmente un nuovo, programmato per domani 13: scopriamo insieme tutti i dettagli e le nostre previsioni In questi giorni si è parlato moltissimo di Assassin’s Creed e della virata che il franchise sembra aver preso dopo l’ultimo Ubisoft Forward, ma sembra che in queste ore l’attenzione cambierà bersaglio. In attesa di Return to Monkey Island e dopo l’arrivo di Splatoon 3,si appresta a mostrare ancora qualcosina di nuovo per i titoli in arrivo sulla sua console ibrida nel corso dei prossimi mesi. A conferma dei rumor degli scorsi giorni, un nuovodi 40 minuti è stato infatti annunciato per domani, 13, a partire dalle 16 ora italiana sui ...

