Letta scollegato dalla realtà | si ferma il bus elettrico

(Di lunedì 12 settembre 2022) 00:00 A Enricosi scarica il bus utilizzato in campagna elettorale. Lo trovo fantastico: è il simbolo del Pd. 03:00 Parole ai commensali. 03:14 Guerra, accurate notizie dal fronte, dove i russi rovinano. Gli ucraini avrebbero riconquistato 3mila km quadrati per il Corriere; per la prima della Repubblica diventano 8mila. 04:50 Ezio Mauro di Repubblica ne approfitta: si può andare al governo divisi sulla guerra? Domanda fintamente retorica. 05:17 Giuseppe Conte al Fatto dice che non vuole inviare più armi. 05:55 Centrodestra, Meloni al Duomo: “Faremo i nostri interessi in Europa”. Salvini la saluta e poi vede il Cav e Repubblica ci monta retroscena: dopo il 25 dobbiamo ridurre potere di Gorgia. 08:35 Il Corriere dedica il solito spazio al suo Calenda e il Giornale dedica gli insopportabili a Tabacci. 09:35 Parola ai commensali. 09:50 Sport, il trionfo italiano ...