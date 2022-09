Le streghe e le sirene di Lazise

CorriereAlbaBra : BRA - Questa sera alle ore 21 sul palco dei Giardini Della Rocca in piazza XX Settembre a Bra è il programma “Le ja… -

Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

Parliamo di uno spettacolo di danza tra sogno e mistero, mito e magia con, vergini e valchirie. La janara, nelle credenze popolari dell'Italia meridionale, e in particolare dell'area ...(Attraverso lo specchio di Lewis Carroll) Sì, il richiamo delledella Bestia è per una ... Potremmo chiamarla sindrome collettiva - simile alla mania delledel XIV - XVII secolo - ma oggi ... Ai giardini della Rocca di Bra in scena il balletto mitologico "Le Janare" Lazise è un borgo in cui la leggenda si mescola alla storia. Qui si racconta di streghe e di una creatura marina che oggi protegge il lago ...