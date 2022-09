Irpiniambiente | Buonopane licenzia i manager | ora i nuovi amministratori

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è riunita oggi l’assemblea diSpa presso gli uffici di presidenza della Provincia. Nel corso della seduta è stato approvato il bilancio e sono stati rinnovati il Collegio Sindacale e il Revisore Unico, entrambi in scadenza. Il socio unico ha provveduto, altresì, a far cessare anticipatamente, per giusta causa – anche in considerazione della volontà di mettere in campo azioni per il rilancio complessivo della società – il mandato del management (amministratore unico e direttore generale). Da domani – 13 settembre 2022 – saranno avviate le procedure per individuare il nuovo amministratore unico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.