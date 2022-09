Elezioni: Letta, 'sovranisti in Ue ci lasciano soli su politiche migratorie' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "L'Ungheria ha sempre bloccato tutte le volte che ha potuto, con il diritto di veto, le politiche migratorie. Semmai la Germania ha aperto le porte ed è stata lasciata sola. L'Europa non c'era perchè bloccata da alcuni paesi e quindi serve una solidarietà europea e strumenti europei" compreso "il superamento del trattato di Dublino. Ma torniamo sempre allo stesso punto: con i sovranisti saremo lasciati soli". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "L'Ungheria ha sempre bloccato tutte le volte che ha potuto, con il diritto di veto, le. Semmai la Germania ha aperto le porte ed è stata lasciata sola. L'Europa non c'era perchè bloccata da alcuni paesi e quindi serve unadarietà europea e strumenti europei" compreso "il superamento del trattato di Dublino. Ma torniamo sempre allo stesso punto: con isaremo lasciati". Così Enricoal confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.

