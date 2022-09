Duello Meloni-Letta, scontro su Pnrr e diritti (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dimenticate le spillette con i simboli di partito. Niente al bavero dell'abito blu di Enrico Letta, niente sulla camicia di seta turchese Tiffany di Giorgia Meloni. Se proprio doveva servire un aiuto per identificare i contendenti bastava il vistoso 'sottopancia' con nome e simbolo e il ritorno di un evergreen del Duello tv: il timer per misurare il tempo degli interventi (2 minuti e 30 secondi), e delle controrepliche (1'30''). "Abbiamo fatto novanta minuti, come una partita", conclude il segretario Pd. Un match su Corriere tv all'insegna del fair play, 'arbitrato' dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Un confronto tv ma on line, con la camera fissa su chi è di turno a parlare prevalente sugli 'stacchi' o sui campi più larghi (sempre nel senso dell'inquadratura). Poche concessioni allo spettacolo, qualche ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dimenticate le spillette con i simboli di partito. Niente al bavero dell'abito blu di Enrico, niente sulla camicia di seta turchese Tiffany di Giorgia. Se proprio doveva servire un aiuto per identificare i contendenti bastava il vistoso 'sottopancia' con nome e simbolo e il ritorno di un evergreen deltv: il timer per misurare il tempo degli interventi (2 minuti e 30 secondi), e delle controrepliche (1'30''). "Abbiamo fatto novanta minuti, come una partita", conclude il segretario Pd. Un match su Corriere tv all'insegna del fair play, 'arbitrato' dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Un confronto tv ma on line, con la camera fissa su chi è di turno a parlare prevalente sugli 'stacchi' o sui campi più larghi (sempre nel senso dell'inquadratura). Poche concessioni allo spettacolo, qualche ...

