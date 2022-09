Di Domenico: “Napoli interessato ad Okafor. Il Salisburgo fissa il prezzo” (Di lunedì 12 settembre 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Gianluca Di Domenico, procuratore ed intermediario esperto di calcio svizzero, conferma l’interesse del Napoli per Noah Okafor all’interno della trasmissione Si gonfia la rete, sulle frequenze di Radio CRC: “Noah Okafor? È uno dei giocatori svizzeri più interessanti. È stato anche decisivo con la Nazionale all’Olimpico. Chi ha visto la partita col Milan ha sicuramente notato le sue caratteristiche. Se il Napoli lo segue? Non ho ancora parlato con Giuntoli, ci sono delle voci che dicono che lo stiano seguendo e che piaceva anche nel calciomercato estivo”. “Salisburgo bottega costosa? Ha venduto calciatori per il valore di 493 milioni di euro dal 2016. Okafor sarà valutato tra i 25 e i 30 milioni. Se il calcio italiano è ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) CALCIOMERCATO. Gianluca Di, procuratore ed intermediario esperto di calcio svizzero, conferma l’interesse delper Noahall’interno della trasmissione Si gonfia la rete, sulle frequenze di Radio CRC: “Noah? È uno dei giocatori svizzeri più interessanti. È stato anche decisivo con la Nazionale all’Olimpico. Chi ha visto la partita col Milan ha sicuramente notato le sue caratteristiche. Se illo segue? Non ho ancora parlato con Giuntoli, ci sono delle voci che dicono che lo stiano seguendo e che piaceva anche nel calciomercato estivo”. “bottega costosa? Ha venduto calciatori per il valore di 493 milioni di euro dal 2016.sarà valutato tra i 25 e i 30 milioni. Se il calcio italiano è ...

