(Di lunedì 12 settembre 2022) È passato precisamente un mese: lo scorso 12 agosto in quel di Monaco di Baviera una bruttissima caduta aveva fatto temere al peggio per. Impegnata nella sua prova, quella dell’eliminazione agli Europei disu, l’azzurra è finita a terra riportando la frattura della clavicola. A trenta giorni di distanza la trentina èadnel luogo più amato, il velodromo (in quel di Montichiari),tantissime ore sui rulli. La situazione fisica èdelle migliori ed ora l’obiettivo è ritrovare la condizione per puntare al prossimo obiettivo: quello dei Mondiali in Francia di metà ottobre. Foto: Lapresse

Ciclismo: Letizia Paternoster è tornata ad allenarsi in pista dopo l'incidente È in rampa di lancio la "Via Romagna per lo IOR", pedalata di beneficenza in tre tappe in programma dal 8 al 10 settembre lungo i 462 km della Via Romagna, da Comacchio a Misano Adriatico, che ExtraGi ...BELLUNO - Letizia Paternoster torna a pedalare. Lo scorso 13 agosto l'atleta trentina, oro ai Mondiale di ciclismo su pista nel 2021, era stata vittima di un bruttissimo incidente durante ...