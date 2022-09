Cagliari | Rog | «Siamo un gran gruppo Capitano? Grande onore | ma…»

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il centrocampista delRog ha parlato dell’avvio di stagione della squadra rossoblù Marko Rog, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport dell’avvio di stagione della squadra rossoblù. OBIETTIVO – «Abbiamo una bella squadra e un. È presto per dire chei più forti,contenti che le altre ci rispettino ma va dimostrato in campo. La Serie B è difficile: c’è tanto da fare e già col Bari sarà dura, ma faremo di tutto per vincere. FASCIA DA– «dema sono il terzo, prima ci sono Pavoletti e Deiola». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cagliari_1920 : L'Unione Sarda - Rog: 'Felice di essere rimaso a Cagliari' #cagliaricalcio - CagliariNews24 : Rog: «Il nostro Cagliari è un gran gruppo, la fascia da capitano? Un onore» - CentotrentunoC : #BeneventoCagliari ?? L'Analisi ?? Tra mosse tattiche e qualcosa da migliorare: i rossoblù hanno sbancato il Vigori… - CagliariNews24 : Rog, il croato gioca un’ora di livello. I voti dei quotidiani sportivi #Cagliari - CagliariNews24 : Marko Rog sprona i suoi: «Avanti così» #Cagliari -

Cagliari News 24

Benevento . Benevento -è sempre un film da raccontare. Una sfida quasi senza passato, ma con due precedenti che ... quello del 12' pt, quando Karic ha colpito il braccio diche ha provato ...Per ilun successo che ribadisce le aspirazioni di promozione dei rossoblu. Per la squadra ... vittorie che arrivano non solo con i gol di centrocampisti (con il Modena) e attaccanti (oggi)... Rog: «Il nostro Cagliari è un gran gruppo, la fascia da capitano Un onore» Conclusa la settimana che ha portato alla chiusura del calciomercato, si può pensare totalmente al calcio giocato. E il Cagliari mostra i due volti dell'attuale stagione. La Primavera non riesce ad in ...Ha parlato il giocatore di proprietà del Cagliari Marko Rog, fra i protagonisti di questo inizio di stagione dei rossoblù Il Cagliari, dopo un avvio di stagione incerto, ha messo a segno due vittorie ...