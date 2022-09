Andreas Muller afflitto dal dolore, il messaggio emoziona: che cosa succede? (Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Andreas Muller ha scritto un messaggio emozionante sui social, non mascherando lo sconforto. I fan sono preoccupati: ecco che cosa succede al ballerino e coreografo. Non è un momento favorevole per l’ex allievo di Amici che è tornato sui social ed ha lasciato un messaggio in cui non ha mascherato lo sconforto per un periodo Leggi su youmovies (Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha scritto unnte sui social, non mascherando lo sconforto. I fan sono preoccupati: ecco cheal ballerino e coreografo. Non è un momento favorevole per l’ex allievo di Amici che è tornato sui social ed ha lasciato unin cui non ha mascherato lo sconforto per un periodo

blogtivvu : Andreas Muller, il fratello Daniel ricoverato in ospedale: la dedica del ballerino - Novella_2000 : Andreas Muller, il fratello viene ricoverato in ospedale: il motivo e come sta - __ladyf : Amici, Andreas Muller al fratello Daniel: 'Il regalo più bello che la vita potesse farmi' - Quellochetutti1 : #AndreasMuller: fratello ricoverato in ospedale! Ecco cosa sta succedendo ?? - burnwor3 : RT @burnwor3: possiamo un attimo soffermarci sulla bellezza di andreas muller? no vi prego beata te Veronica, sei tutte noi ahaha #TIMMusic… -