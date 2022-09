Anche Berlusconi contro “Peppa Pig” e se la prende con la Rai | senza motivo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un cartone animato che racconta le avventure di una famiglia di “maialini” e di altri animali sta unendo quello stesso centrodestra che, invece, è diviso su temi fondamentali (e livello economico e internazionale). Dopo la Lega e Fratelli d’Italia, infatti,Silviosi scagliala decisione dei creatori di “Pig” che in una loro puntata hanno inserito due personaggi non in linea con l’idea della “famiglia tradizionale” a loro – ideologicamente – molto chiara a parole.Pig se lacon la Rai () Intervenuto ai microfoni di RTL, il numero uno di Forza Italia è stato chiamato a commentare quell’assurda polemica che nel nostro Paese va avanti da giorni. E ...

AndreaVenanzoni : Su (almeno) una cosa Berlusconi ha sempre avuto ragione da vendere: per l'esercizio di una funzione così delicata e… - berlusconi : Gli altri Paesi, grazie all'utilizzo dei termovalorizzatori, producono anche energia. In Italia invece, siamo stat… - chiaragribaudo : Berlusconi spara balle da campagna elettorale da quando ero alla scuola media. I mille euro di stipendio al mese ai… - IlianRagman : RT @gigi52335676: Anche Berlusconi contro Peppa Pig. Qualcuno gli ricordi che niente è stato più diseducativo delle sue TV - gigi52335676 : Anche Berlusconi contro Peppa Pig. Qualcuno gli ricordi che niente è stato più diseducativo delle sue TV -

... "È finita la pacchia",l'Italia "si metterà a difendere i propri interessi nazionali". Letta lancia il Manifesto per il Sud e punta a convincere gli indecisi . Salvini ha incontrato...Perché, provate a pensarcivoi, non individuo nessuna proposta forte, nessuna "bomba ... Per spiegarmi meglio, Silvioil 3 aprile 2006 irretì Romano Prodi nel corso dell'ultimo faccia a ...PALERMO. “Ci sarà una straordinaria vittoria del centrodestra, per la prima volta dal 2008 gli italiani potranno scegliere di nuovo da chi essere governati e sceglieranno sicuramente il centrodestra”.Lunedì 12 settembre in prima serata su Retequattro con l'addio a Elisabetta II e un reportage sul reddito di cittadinanza in primo piano Il fondatore di ...