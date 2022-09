Un paio di occhi si aggira per Bucarest

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 11 settembre 2022) Watcher è un film scritto e diretto da Chloe Okuno, giovane regista diplomata alla UC Berkeley e con un master conseguito all’American Film Institute Conservatory. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival e basato su una sceneggiatura originale di Zack Ford, il film è un thriller psicologico ambientato nell’attuale Romania con protagonisti Maika Monroe, Karl Glusman e Burn Gorman. Trama: la sinistra presenza di un uomo che non c’è. Undisiper. O meglio, uno strano individuo di cui tutti parlano ma di cui non si sa quasi nulla. Ainfatti c’è un serial killer che uccide donne sui trent’anni tagliando loro la gola. Benché se ne parli in tutti i notiziari, ancora non è stato catturato dalla polizia né si ha un preciso identikit della sua persona. Proprio in ...