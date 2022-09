TOTTI CONTRO ILARY: “NON HO TRADITO IO PER PRIMO” (Di domenica 11 settembre 2022) È la telenovela dell’anno, con protagonisti tutt’altro che felici di doverla vivere, più che interpretare. Francesco TOTTI e ILARY Blasi si sono amati così tanto da dare alla luce tre figli e oggi sono sereni soltanto l’uno lontano dall’altra. È questo che si evince dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma al Corriere della Sera, dove il tema più interessante è questo: “Non stato io a tradire per PRIMO”. TOTTI CONTRO ILARY: “AVEVA UN ALTRO, CHE SHOCK” Le parole di Francesco TOTTI sono pesanti: “A settembre dell’anno scorso – spiega – sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che ILARY ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non avevo mai spiato in vent’anni il suo telefono, né lei l’aveva ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 11 settembre 2022) È la telenovela dell’anno, con protagonisti tutt’altro che felici di doverla vivere, più che interpretare. FrancescoBlasi si sono amati così tanto da dare alla luce tre figli e oggi sono sereni soltanto l’uno lontano dall’altra. È questo che si evince dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma al Corriere della Sera, dove il tema più interessante è questo: “Non stato io a tradire per”.: “AVEVA UN ALTRO, CHE SHOCK” Le parole di Francescosono pesanti: “A settembre dell’anno scorso – spiega – sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda cheha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non avevo mai spiato in vent’anni il suo telefono, né lei l’aveva ...

