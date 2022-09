Parisi | «Spero che Mancini mi dia un’occhiata Mi piacerebbe ricalcare la carriera di Jordi Alba»

(Di domenica 11 settembre 2022) «Deve essere l’anno della consacrazione. Per fortuna ho potuto svolgere tutta la preparazione senza intoppi, a differenza delle due stagioni precedenti. Non penso al mercato, ma a giocare bene con l’Empoli: questa è la società ideale per i giovani perché ti fa crescere senza pressioni e ti consente di sbagliare. L’altro grande obiettivo è quello di entrare nel gruppo della Nazionale.chemi dia». Il terzino sinistro dell’Empoli Fabianointeressa alle big già da un po’. Al Napoli, com’è noto, ma anche alla Lazio. E ha iniziato la stagione alla grande: è il giocatore del campionato, dopo cinque giornate, ad aver completato più dribbling positivi, ben 12. La Gazzetta dello Sport lo intervista. «È sempre stata la mia caratteristica. Correvo, correvo e non mi fermavo mai. I polmoni sono ...

