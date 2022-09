Mara Venier interrompe Domenica In: cosa è successo in studio (Di domenica 11 settembre 2022) Mara Venier interrompe Domenica In nel corso della sua prima puntata stagionale. Ecco cosa è successo in studio e la reazione della presentatrice. Mara Venier lo ha ammesso recentemente. Ama il suo lavoro e non è riuscita a dire di ‘no’ alla conduzione di un’altra stagione di Domenica In, nonostante il marito le abbia chiesto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 settembre 2022)In nel corso della sua prima puntata stagionale. Eccoine la reazione della presentatrice.lo ha ammesso recentemente. Ama il suo lavoro e non è riuscita a dire di ‘no’ alla conduzione di un’altra stagione diIn, nonostante il marito le abbia chiesto L'articolo proviene da Inews24.it.

SerieTvserie : Domenica In 2022 – 23: Mara Venier batte ogni record all’insegna della continuità - Gio55981465 : RT @Ninomauger: MA ESATTAMENTE PERCHÉ MARA VENIER NON SI RENDE CONTO CHE È ARRIVATO IL MOMENTO DI LEVARSI DAL CAZZO ??? #DomenicaIn https:/… - Gio55981465 : RT @carotelevip: Con il ritorno alla conduzione di #DomenicaIn di nonna-bis Mara Venier (la 5a consecutiva, la 14ma in totale) torna la Rai… - leggoit : Mara Venier: «Scusi, stiamo lavorando!». E silenzia una persona del pubblico: gelo a Domenica In - CAvondet : 'In studio cala il gelo' Non si può alzare la temperatura, causa contenimento energetico! ?? -