In Campania la scuola riparte a corto di docenti e ATA, i sindacati lanciano l'allarme: mancano insegnanti di sostegno, GPS piene di errori (Di domenica 11 settembre 2022) Non è un inizio lezioni semplice in Campania: la scuola ripartirà il 13 settembre a corto di personale scolastico. A lanciare l'allarme sono i sindacati, così come riferisce Il Corriere del Mezzogiorno. "Al Volta abbiamo 13 posti vacanti di sostegno su 25 di organico. Garantito, peraltro, anche da 15 supplenti annuali" spiega Marco Ugliano, coordinatore dei dirigenti scolastici della Cisl e titolare dell'incarico al Volta.

