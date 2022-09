F1, Gp Italia: vince Verstappen davanti a Leclerc, quarto Sainz (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen sfata il tabù di Monza dove non era mai salito sul podio e vince il Gp d'Italia. Il pilota della Red Bull, scattato dalla quarta fila, ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, partito in pole. Sul podio George Russell con la Mercedes. Quarta l'altra rossa di Carlos Sainz, autore di una grande rimonta. La gara si è conclusa in regime di safety car che a quattro giri dalla fine (a causa della vettura ferma di Ricciardo), entra in ritardo, non si allinea davanti a Verstappen, impedendo così al gruppo di compattarsi. Nel corso della gara il monegasco, dopo il primo pit stop con gomma gialla, al 34mo dei 53 giri complessivi ha montato le soft per cercare di recuperare il gap sull'olandese. Ma il campione del mondo, che ha operato il secondo pit ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Maxsfata il tabù di Monza dove non era mai salito sul podio eil Gp d'. Il pilota della Red Bull, scattato dalla quarta fila, ha preceduto la Ferrari di Charles, partito in pole. Sul podio George Russell con la Mercedes. Quarta l'altra rossa di Carlos, autore di una grande rimonta. La gara si è conclusa in regime di safety car che a quattro giri dalla fine (a causa della vettura ferma di Ricciardo), entra in ritardo, non si allinea, impedendo così al gruppo di compattarsi. Nel corso della gara il monegasco, dopo il primo pit stop con gomma gialla, al 34mo dei 53 giri complessivi ha montato le soft per cercare di recuperare il gap sull'olandese. Ma il campione del mondo, che ha operato il secondo pit ...

