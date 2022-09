Convocati Juve: nuova tegola per Allegri, si ferma di nuovo Rabiot (Di domenica 11 settembre 2022) nuovo contrattempo per la Juventus e per Massimiliano Allegri a poche ore dalla sfida contro la Salernitana. Nella lista dei Convocati per il... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022)contrattempo per lantus e per Massimilianoa poche ore dalla sfida contro la Salernitana. Nella lista deiper il...

sportli26181512 : Convocati Juve: nuova tegola per Allegri, si ferma di nuovo Rabiot: Nuovo contrattempo per la Juventus e per Massim… - cmdotcom : Convocati #Juve: nuova tegola per #Allegri, si ferma di nuovo Rabiot - ilbianconerocom : Juve-Salernitana, i CONVOCATI: out Locatelli, Rabiot e altri 5. Novità tra i giovani - junews24com : Convocati Juve per la Salernitana: otto assenze per Allegri! Le scelte - - ViViCentro : Bozza automatica #convocati #derby #JuveStabia #LegaPro #turris -