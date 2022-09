William ricorda la nonna | “Onorerò Elisabetta sostenendo mio padre | il Re | in ogni modo”

(Di sabato 10 settembre 2022) Londra – “Giovedì il mondo ha perso una leader straordinaria”, ma “io ho tuttavia perso una”. Nella sua prima dichiarazione pubblica dalla morte diII, il nipoteha poi promesso, in un post su Instagram, di “onorare la sua memoriamio, il Re, inpossibile”. Sapevo che il giorno della sua morte “sarebbe venuto, ma ci vorrà tempo prima di sentire la realtà della vita senza la”, ha proseguitondo comegli sia stata vicina “nei momenti più felici e in quelli più tristi della mia vita”. “Miadisse che il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutto il dolore che proveremo nelle prossime settimane ...

E vanno via insieme salutando la folla 18:04 Elisabetta II, confermata data funerale: 19 settembre 17:40 Il principela nonna: "Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma sono ...... lo show dei soldati EOra si trova nella posizione tenuta dal padre per decenni di primo ...il Corriere che fa i conti in tasca ai reali inglesi e sottolinea come ora, per il ... Principe William ricorda la Regina Elisabetta: «Il mondo ha perso un leader straordinario, io una nonna» L'erede al trono sui social ha ricordato la Regina: "Giovedì il mondo ha perso una leader straordinaria, io ho perso una nonna" ...Arrivano le prime parole del principe di Galles William che saluta la nonna, Elisabetta II, morta giovedì all’età di 96 anni: “Seppur ...