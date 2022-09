Uomini e Donne, una amata ex corteggiatrice partecipa a Venezia 79 e perde un anello di diamanti nel canale! (Di sabato 10 settembre 2022) La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sta per chiudere i battenti dopo averci regalato una parata di Vip sul red carpet. A sfilare anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi. La ragazza fu scelta da Paolo Crivellin nella romantica cornice della villa e da allora i due sono inseparabili. Arrivata a Venezia però Angela è stata protagonista di una disavventura. Mentre stava scendendo dal taxi, l’ex corteggiatrice ha perso il suo anello di diamanti nel canale. Subito i social si sono scatenati, condividendo il video dell’incidente. Un’utente ha dato ad Angela della “ritardata”, provocando la reazione della stessa ex corteggiatrice che ha risposto: Che ritardata perché mi è caduto un anello? ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 settembre 2022) La Mostra Internazionale del Cinema dista per chiudere i battenti dopo averci regalato una parata di Vip sul red carpet. A sfilare anche l’exdi, Angela Caloisi. La ragazza fu scelta da Paolo Crivellin nella romantica cornice della villa e da allora i due sono inseparabili. Arrivata aperò Angela è stata protagonista di una disavventura. Mentre stava scendendo dal taxi, l’exha perso il suodinel canale. Subito i social si sono scatenati, condividendo il video dell’incidente. Un’utente ha dato ad Angela della “ritardata”, provocando la reazione della stessa exche ha risposto: Che ritardata perché mi è caduto un? ...

