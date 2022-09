Serie A, sesta giornata di campionato: il programma completo (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo le fatiche europee, torna in campo la Serie A. Una Serie A che promette spettacolo, col livello che si è ulteriormente alzato. Pochi risultati scontati, con le medie e le piccole che cercano sempre di fare risultato, soprattutto in casa. La sesta giornata di Serie A parte oggi alle 15.00 con Napoli-Spezia. Gli uomini di Spalletti devono dare continuità di prestazioni dopo la lezione di calcio impartita al Liverpool. Successivamente, alle 18.00, l’Inter ospita un ottimo Torino con la speranza di riuscire ad uscire dal periodo “no” dovuto alla doppia sconfitta col Milan e con il Bayern Monaco. Chiude il sabato di Serie A Sampdoria-Milan, con i blucerchiati che stanno attraversando un periodo nerissimo, 18esimo posto in classifica a soli 2 punti, ed affrontano una delle squadre più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo le fatiche europee, torna in campo laA. UnaA che promette spettacolo, col livello che si è ulteriormente alzato. Pochi risultati scontati, con le medie e le piccole che cercano sempre di fare risultato, soprattutto in casa. LadiA parte oggi alle 15.00 con Napoli-Spezia. Gli uomini di Spalletti devono dare continuità di prestazioni dopo la lezione di calcio impartita al Liverpool. Successivamente, alle 18.00, l’Inter ospita un ottimo Torino con la speranza di riuscire ad uscire dal periodo “no” dovuto alla doppia sconfitta col Milan e con il Bayern Monaco. Chiude il sabato diA Sampdoria-Milan, con i blucerchiati che stanno attraversando un periodo nerissimo, 18esimo posto in classifica a soli 2 punti, ed affrontano una delle squadre più ...

trash_italiano : Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il… - DiMarzio : #Fantacalcio | La Top 11 Low Cost per la sesta giornata di #SerieA - sportli26181512 : Inter-Torino: i precedenti in Serie A VIDEO: I precedenti di Inter-Torino, gara valevole per la sesta giornata di c… - sportface2016 : #SerieA Oggi #NapoliSpezia, tutte le informazioni per seguire la partita in diretta - VanityFairIt : Poche ore dopo l'annuncio della morte della regina Elisabetta, lo showrunner di The Crown ha spiegato che le ripres… -