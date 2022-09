Scampia | presi i baby pusher di 14 e 15 anni

cronachecampane : Scampia, presi i baby pusher della Vela Rossa -

- Tre arresti per spaccio di droga nel quartiere napoletano di, tra loro ci sono anche un 14enne ed una 15enne. E' nella Vela Rossa che i carabinieri hanno sorpreso i minorenni ed un 24enne ...E come si regolano le vittime Spesso, troppo spesso,dallo stato di bisogno, i conducenti ... " Venire a Secondigliano e aè come fare una corsa in provincia e non avere il ritorno pagato. Scampia, presi i baby pusher della Vela Rossa 15enne. E' nella Vela Rossa che i carabinieri hanno sorpreso i minorenni ed un 24enne che erano in possesso di 13 dosi di eroina, 34 di cobret e 58 di crack, 18 palline di cocaina e circa 70 euro in ...Blitz anti droga da parte dei carabinieri alla Vela Rossa di Scampia: ancora 3 arresti per spaccio. Ci sono anche un 14enne e una 15enne.