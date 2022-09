Quando Maradona incontrò Carlo, oggi Re d'Inghillerra: "Quel nasone deve togliermi la mano dalla spalla" (Di sabato 10 settembre 2022) Diego Armando Maradona ha visto proprio tutto. Il Mattino ricorda un ricevimento a Buckingham Palace, organizzato in occasione della partita di addio al calcio di Osvaldo Ardiles e così il Pibe... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 10 settembre 2022) Diego Armandoha visto proprio tutto. Il Mattino ricorda un ricevimento a Buckingham Palace, organizzato in occasione della partita di addio al calcio di Osvaldo Ardiles e così il Pibe...

Pall_Gonfiato : L'incontro di #Maradona con Carlo, oggi #Re d' #Inghilterra - BrunoGalvan85 : Tra la famiglia di @simeonegiovanni e #Maradona ci sono tanti ricordi. Il Cholo Diego indossò la prima 10 dell'Arge… - Ernesto32919298 : @PalloneBucato @DtDonatella Ma chi li rottama? Come dire che quando è uscito di scena Maradona, Messi non poteva su… - DiegoBot_it : Nella clinica dove sono c’è qualcuno che pensa di essere Napoleone e qualcun altro Robinson Crusoe. Non mi credono… - ziaarsenico : #quartogrado Quando in spiaggia i bambini ti tirano il pallone addosso e ti chiedono di lanciarglielo e ti sale pot… -