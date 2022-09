Lorella Cuccarini e la nuova vita da youtuber

(Di sabato 10 settembre 2022) Sul Corriere della Sera edizione online c’è un’interessante intervista afatta da Roberta Scorranese. La collega ha chiesto alla conduttrice televisiva di parlarle della suada. Riportiamo di seguito alcuni stralci dell’intervista. LEGGI ANCHE –>compiange la Carrà e i social, puntuali, le ricordano cosa scrisse nel 2014 “Due mesi fa ho deciso di aprire un mio canale ufficiale Youtube perché volevo spazio. Spazio e tempo per parlare dei miei amici, delle persone che sono state importanti nella mia carriera. Non sonoalle interviste: Domenica In e Lain diretta sono state due palestre eccezionali. . Funziona così: ho una piccola squadra che lavora con me, facciamo le scalette di volta in ...

giornalettismo : Sul Corriere della Sera edizione online c'è un'interessante intervista a Lorella Cuccarini fatta da Roberta Scorran… - Gionongioiosa : Kylie jenner e Lorella cuccarini - zazoomblog : Lorella Cuccarini: l’amore in una foto “Di queste foto ce ne vorrebbero una al giorno…” - #Lorella #Cuccarini: #l’a… - archivioartem : la fama live rosalía the weeknd motomami tour saoko ballo martina miliddi amici versatilità lorella cuccarini - letsomebodygab : Lorella Cuccarini e Kylie Jenner -

Michele Esposito , ballerino di danza classica della scorsa edizione, tornerà anche ad Amici 22 nel ruolo di professionista. L'ex allievo, intervistato daha svelato la piacevolissima novità lavorativa. Amici 22, Michele Esposito torna nella scuola come ballerino professionista 'Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso ...MICHELE ESPOSITO, 'MAMMA DICE CHE BALLAVO GIA' NEL SUO PANCIONE PERCHE'...' Michele Esposito è il protagonista della nuova puntata di 'Dimmi di te', il format condotto dasu YouTube. E per il decimo appuntamento con la 57enne capitolina (tra interviste a vecchi collegi, amici e giovani talenti) l'ospite d'eccezione è il finalista dell'edizione 2022 ...Amici 22, ex allievo torna nella scuola del talento come ballerino professionista: ecco di chi si tratta, le sue emozionanti dichiarazioni.Michele Esposito ospite di "Dimmi di Te" con Lorella Cuccarini: "Mia madre dice che ballavo nel suo pancione: e continuerò come Professionista ad 'Amici' .." ...