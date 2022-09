Ligue 1: Psg-Brest 1-0: decide Neymar, Donnarumma para un rigore. Alle 21 tocca al Marsiglia (Di sabato 10 settembre 2022) Lens-Troyes ha aperto la settima giornata di Ligue 1, che prosegue oggi con due partite. Alle 17 tocca alla capolista Paris Saint-Germain, che... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Lens-Troyes ha aperto la settima giornata di1, che prosegue oggi con due partite.17alla capolista Paris Saint-Germain, che...

RoyNemer : Argentine players in Ligue 1 on Saturday: ???? ?? Lionel Messi (PSG) ? Nicolás Tagliafico (Lyon) ?? Leonardo Balerdi (M… - CalcioPillole : #Neymar segna, #Donnarumma para: il #PSG in testa alla #Ligue1. - sportmediaset : Neymar-gol e Donnarumma para un rigore: Psg di misura sul Brest #ligue1 - sportface2016 : #Ligue1 | #Neymar e #Donnarumma regalano il successo al #Psg: #Brest battuto 1-0 - BissKey2020 : ??Live Stream HD ?? Ligue 1 #?????????????? #PSGBrest #PSG #Messi #Ligue1 #Neymar #Goat ??PSG VS Brest LIVE Streaming ??LI… -