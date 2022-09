(Di sabato 10 settembre 2022) Cate Blanchett e Colin Farrell sono stati premiati come migliori attori mentre il Leone d'Oro è andato a un documentario

piercab : RT @ilpost: I vincitori della 79ª Mostra del cinema di Venezia - ilpost : I vincitori della 79ª Mostra del cinema di Venezia - RossanaGiannan2 : RT @fanpage: Vincitori della Coppa Volpi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice,… - ZerounoTv : Cinema, Leone d’Oro a Laura Poitras. Tutti i vincitori della 79esima edizione - Italpress : Cinema, Leone d’Oro a Laura Poitras. Tutti i vincitori della 79esima edizione -

L'Unione Sarda.it

GUARDA : La classifica dei film del concorso al Festival di Venezia 2022 LEGGI : Settimanacritica, tutti iLEGGI : Giornate degli Autori, tutti iUn'edizione che 'ha ...La Giuria ha attribuito il premio principale al nuovo lavororegista, premio Oscar per il documentario 'Citizenfour' nel 2015, che racconta la battagliacelebre artista e attivista Nan ... Scrivere in Jazz, tutti i vincitori della 17esima edizione VENEZIA (ITALPRESS) - La Giuria del concorso Venezia 78, presieduta da Julianne Moore (USA) e composta da Mariano Cohn (Argentina), Leonardo Di Costanzo (I ...Miglior regista Luca Guadagnino. Coppe Volpi a Cate Blanchett e Colin Farrell. Gran Premio della giuria ad Alice Diop per “Saint Omer” ...