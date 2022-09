GP Italia 2022, Prove Libere 3: Verstappen davanti a Leclerc (Di sabato 10 settembre 2022) Si conclude la terza sessione di Prove Libere, con Verstappen nettamente davanti a Leclerc. L’olandese, sul circuito di Monza, firma il crono di 1:21.252 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Quarta piazza per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, che partirà dal fondo della griglia per una penalizzazione, mentre la quinta posizione se la prende la Alpine di Fernando Alonso. Prove Libere 3: Verstappen davanti a Leclerc Il pilota della Williams, Alexander Albon, ricoverato al centro medico per un’appendicite da operare, cede il volante a De Vries anche per la gara. Durante la sessione, si è appreso anche delle nuove penalità in griglia ai danni di Esteban Ocon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Si conclude la terza sessione di, connettamente. L’olandese, sul circuito di Monza, firma il crono di 1:21.252 precedendo la Ferrari di Charlese l’altra Red Bull di Sergio Perez. Quarta piazza per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, che partirà dal fondo della griglia per una penalizzazione, mentre la quinta posizione se la prende la Alpine di Fernando Alonso.3:Il pilota della Williams, Alexander Albon, ricoverato al centro medico per un’appendicite da operare, cede il volante a De Vries anche per la gara. Durante la sessione, si è appreso anche delle nuove penalità in griglia ai danni di Esteban Ocon ...

