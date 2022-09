Formula 1 GP d’Italia | pole straordinaria di Charles Leclerc

(Di sabato 10 settembre 2022)1 GP: sul magnifico circuito di Monza grande spettacolo nelle Qualifiche, conche strappa laposition. Finalmente ci siamo: la1 fa tappa in Italia, precisamente a Monza nel regno della velocità. Il circuito brianzolo è indubbiamente uno dei più belli presenti in calendario: anche i piloti lo amano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

SkySportF1 : Alle 16:00 LIVE le qualifiche del GP d'Italia, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streami… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 - la_fenice60 : RT @ilpost: Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 - MasterblogBo : MONZA (ITALPRESS) – Charles Leclerc ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Formula 1… - thelastcornerit : Gp d'Italia, Qualifiche: Leclerc fa impazzire Monza, poi Verstappen e Sainz! - -

Commenta per primo Pole position di Charles Leclerc nel GPdi1 . Il pilota della Ferrari ha realizzato il miglior giro in 1'20'161, il monegasco precede in classifica dei tempi Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Norris, Ricciardo, ...MONZA - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio, sedicesimo appuntamento stagionale della1 ...