Comune di Avellino: Concorso per 3 Vari Profili Professionali (Di sabato 10 settembre 2022) Il Comune di Avellino ha indetto un Concorso Pubblico per l'assunzione di 3 Figure come Vari Profili Professionali, per l'ufficio di staff del Sindaco. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato. Bando di Concorso Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta procedura selettiva per tre incarichi di collaborazione nell'ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000, di cui un funzionario D1 e due istruttori C1 a tempo pieno e determinato. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena di esclusione, entro trenta giorni ...

