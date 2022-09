Benevento, violenza sessuale di una professoressa su alunno 12enne: la notizia (Di sabato 10 settembre 2022) I fatti si sono svolti in provincia di Benevento, una professoressa è stata accusa di violenza sessuale ai danni di un suo alunno di 12 anni Una professoressa che insegna nelle scuole medie in provincia di Benevento è stata arrestata con la grave accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un suo alunno. La giovanissima vittima ha solamente 12 anni. Auto dei Carabinieri (Screenshot da Facebook)Stando alle prime informazioni sul caso, la professore avrebbe costretto il 12enne a subire atti sessuali approfittando del suo stato di soggezione. La donna ha abusato della sua autorità per avvicinarsi sempre di più al giovane alunno. Le indagini delle forze dell’ordine ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 settembre 2022) I fatti si sono svolti in provincia di, unaè stata accusa diai danni di un suodi 12 anni Unache insegna nelle scuole medie in provincia diè stata arrestata con la grave accusa diaggravata ai danni di un suo. La giovanissima vittima ha solamente 12 anni. Auto dei Carabinieri (Screenshot da Facebook)Stando alle prime informazioni sul caso, la professore avrebbe costretto ila subire atti sessuali approfittando del suo stato di soggezione. La donna ha abusato della sua autorità per avvicinarsi sempre di più al giovane. Le indagini delle forze dell’ordine ...

