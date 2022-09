Weekend d'oro per RTL 102.5 Best, arrivano Jocelyn & Alessandra, Awanagana, Gianni De Berardinis e Sergio Mancinelli (Di venerdì 9 settembre 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. A RTL 102.5 Best, una delle radiovisioni del gruppo RTL 102.5, tornano i grandi dj della radiofonia italiana. In questo Weekend andranno in onda alcune voci storiche: Jocelyn& Alessandra, Awanagana, Gianni De Berardinis, Sergio Mancinelli, che affiancheranno i conduttori già in palinsesto da tempo (Luca Viscardi, Gianni Riso, Sara Calogiuri, Clelia Bendandi, Fabrizio Ferrari, Fabiana Viola, Armando Piccolillo, Nino Mazzarino e Mila). RTL 102.5 Best è una radiovisione amata da milioni di ascoltatori conquistati in questi anni in DAB+ e in streaming su RTL 102.5 Play: la grande piattaforma on demand dove è possibile seguire le dirette, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. A RTL 102.5, una delle radiovisioni del gruppo RTL 102.5, tornano i grandi dj della radiofonia italiana. In questoandranno in onda alcune voci storiche:De, che affiancheranno i conduttori già in palinsesto da tempo (Luca Viscardi,Riso, Sara Calogiuri, Clelia Bendandi, Fabrizio Ferrari, Fabiana Viola, Armando Piccolillo, Nino Mazzarino e Mila). RTL 102.5è una radiovisione amata da milioni di ascoltatori conquistati in questi anni in DAB+ e in streaming su RTL 102.5 Play: la grande piattaforma on demand dove è possibile seguire le dirette, ...

