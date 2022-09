Tassa minima sulle multinazionali: Italia, Francia e Germania (con Spagna e Olanda) pronte ad andare avanti da sole (Di venerdì 9 settembre 2022) Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda sono “pronte ad attuare” la Tassazione minima sulle multinazionali “nel 2023 e con ogni mezzo legale“. Lo annunciano i ministri delle Finanze in una dichiarazione congiunta, aprendo la strada a una cooperazione rafforzata tra un gruppo di Paesi che procederebbero da soli. In modo da dribblare il veto dell‘Ungheria, che si è messa di traverso in quella che sembra una rappresaglia a fronte del mancato via libera da parte della Commissione al suo Piano di ripresa e resilienza. A giugno dall’Ecofin era quindi uscita una nuova fumata nera, a un anno dal G7 che ha trionfalmente licenziato l’intesa su un’aliquota del 15% (assai bassa rispetto a quel che paga un normale lavoratore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022)sono “ad attuare” lazione“nel 2023 e con ogni mezzo legale“. Lo annunciano i ministri delle Finanze in una dichiarazione congiunta, aprendo la strada a una cooperazione rafforzata tra un gruppo di Paesi che procederebbero da soli. In modo da dribblare il veto dell‘Ungheria, che si è messa di traverso in quella che sembra una rappresaglia a fronte del mancato via libera da parte della Commissione al suo Piano di ripresa e resilienza. A giugno dall’Ecofin era quindi uscita una nuova fumata nera, a un anno dal G7 che ha trionfalmente licenziato l’intesa su un’aliquota del 15% (assai bassa rispetto a quel che paga un normale lavoratore ...

