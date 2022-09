Sky celebra la regina Elisabetta con una programmazione speciale: i dettagli (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella giornata di ieri 8 settembre, è giunta una notizia che ha sconvolto l’intero pianeta. Si tratta della morte della regina Elisabetta II che si è spenta, all’età di 96 anni, nella residenza scozzese di Balmoral. In vista della tragica occasione, Sky ha deciso di apportare delle modifiche alla programmazione per onorare la sovrana che, per ben 70 anni, ha regnato in Gran Bretagna. È prevista la messa in onda di documentari, serie tv e film. Scopri ora le offerte Sky per non perdere la programmazione speciale dedicata alla regina Elisabetta! La regina Elisabetta al centro della programmazione di Sky Sky ha in serbo una giornata davvero speciale. Nelle prossime ore, il servizio omaggerà la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella giornata di ieri 8 settembre, è giunta una notizia che ha sconvolto l’intero pianeta. Si tratta della morte dellaII che si è spenta, all’età di 96 anni, nella residenza scozzese di Balmoral. In vista della tragica occasione, Sky ha deciso di apportare delle modifiche allaper onorare la sovrana che, per ben 70 anni, ha regnato in Gran Bretagna. È prevista la messa in onda di documentari, serie tv e film. Scopri ora le offerte Sky per non perdere ladedicata alla! Laal centro delladi Sky Sky ha in serbo una giornata davvero. Nelle prossime ore, il servizio omaggerà la ...

tuttopuntotv : Sky celebra la regina Elisabetta con una programmazione speciale: i dettagli #SKY #NOW #QueenElizabeth - sportli26181512 : F1, GP Italia: anche Leclerc ha svelato il suo casco per Monza. FOTO e VIDEO: Anche per Leclerc casco giallo che ri… - AaronConnellFan : RT @SkyTG24: Kylie Minogue celebra il 25mo compleanno di Impossible Princess con una edizione speciale - KerryDegmanFan : RT @SkyTG24: Kylie Minogue celebra il 25mo compleanno di Impossible Princess con una edizione speciale - JohnSant87 : RT @SkyTG24: Kylie Minogue celebra il 25mo compleanno di Impossible Princess con una edizione speciale -