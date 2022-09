Quanto è facile manipolare l’informazione? (Di venerdì 9 settembre 2022) Confessioni di un insider della Tv populista The Post Internazionale, di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinini, pag. 30 Ormai che c’è il Reddito di cittadinanza, perché andare a lavorare?». E, ancora: «Caccia ai Rom». 0, piuttosto, «la colpa è dello straniero». Sequenza di mantra che sempre più spesso si rincorrono nei talk show e che danno vita ad azzuffate – più televisive che reali – fra politici di destra e di sinistra. Un racconto sovente in copia carbone, declinato fra campi nomadi in cui trionfa l’estremo lusso o piazze furiose che si scagliano ora contro le tasse, ora contro i migranti o »la dittatura sanitaria». Servizi elaborati su tesi precostituite, che rappresentano – soprattutto in periodo di campagna elettorale – un lampante esempio di manipolazione mediatica, e che oggi un insider della televisione populista ha deciso di rivelare con “Caccia al nero. Confessioni di un ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 settembre 2022) Confessioni di un insider della Tv populista The Post Internazionale, di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinini, pag. 30 Ormai che c’è il Reddito di cittadinanza, perché andare a lavorare?». E, ancora: «Caccia ai Rom». 0, piuttosto, «la colpa è dello straniero». Sequenza di mantra che sempre più spesso si rincorrono nei talk show e che danno vita ad azzuffate – più televisive che reali – fra politici di destra e di sinistra. Un racconto sovente in copia carbone, declinato fra campi nomadi in cui trionfa l’estremo lusso o piazze furiose che si scagliano ora contro le tasse, ora contro i migranti o »la dittatura sanitaria». Servizi elaborati su tesi precostituite, che rappresentano – soprattutto in periodo di campagna elettorale – un lampante esempio di manipolazione mediatica, e che oggi un insider della televisione populista ha deciso di rivelare con “Caccia al nero. Confessioni di un ...

