Mbappé: “Sono troppo competitivo. Contro il Bayern la sconfitta più amara” (Di venerdì 9 settembre 2022) Kylian Mbappé si è raccontato ai microfoni del Wall Street Journal, affrontando temi sia legati alla sua carriera da calciatore che alla sua vita privata. “Un mio difetto è che a volte Sono troppo competitivo”, spiega, “non è una buona cosa esserlo così tanto anche nella vita privata, voglio dimostrare che Sono il migliore, ma non è necessario farlo sempre”. Sul rapporto con i compagni, dopo che qualche settimana fa si parlava di rapporto quasi compromesso con Neymar e Messi: “Galtier vuole che giochi in profondità per essere incisivo con gli appoggi, per connettermi al meglio con Messi e Neymar. La sconfitta più dura è quella subita Contro il Bayern Monaco in finale di Champions League nel 2019/2020. La coppa era lì, ma sapevo che non era per me. ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Kyliansi è raccontato ai microfoni del Wall Street Journal, affrontando temi sia legati alla sua carriera da calciatore che alla sua vita privata. “Un mio difetto è che a volte”, spiega, “non è una buona cosa esserlo così tanto anche nella vita privata, voglio dimostrare cheil migliore, ma non è necessario farlo sempre”. Sul rapporto con i compagni, dopo che qualche settimana fa si parlava di rapporto quasi compromesso con Neymar e Messi: “Galtier vuole che giochi in profondità per essere incisivo con gli appoggi, per connettermi al meglio con Messi e Neymar. Lapiù dura è quella subitailMonaco in finale di Champions League nel 2019/2020. La coppa era lì, ma sapevo che non era per me. ...

