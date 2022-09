Lavoro: Cgil, oltre 9 milioni di persone in seria difficoltà (Di venerdì 9 settembre 2022) oltre 9 milioni di persone in seria difficoltà con il Lavoro. La stima è della Fondazione Di Vittorio della Cgil che calcola la disoccupazione sostanziale nel 2021 al 16% a fronte di un tasso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022)diincon il. La stima è della Fondazione Di Vittorio dellache calcola la disoccupazione sostanziale nel 2021 al 16% a fronte di un tasso di ...

