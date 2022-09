I veri effetti della siccità (Di venerdì 9 settembre 2022) Anche se sta tornando la pioggia (un po’), la mancanza di acqua di questa estate nel nostro Paese come nel resto del Continente ha conseguenze che vanno oltre l’immaginabile. Sull’agricoltura, sulla mancata produzione di energia idroelettrica, sul sistema di raffreddamento delle centrali nucleari e su altri temi che diventano, con l’aggravarsi del cambiamento climatico, sempre più scottanti. Un disastro ambientale senza precedenti ma soprattutto un disastro economico con conseguenze difficili da valutare nel lungo termine. La produzione agricola di larghe aree geografiche andrà ridisegnata, tante colture dovranno essere trasferite e probabilmente andranno riviste le politiche della transizione ecologica. L’idroelettrico, tra le maggiori fonti di energia rinnovabile, è in affanno e se la situazione continua così l’abbandono dell’odiato carbone dovrà essere rinviato. ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 settembre 2022) Anche se sta tornando la pioggia (un po’), la mancanza di acqua di questa estate nel nostro Paese come nel resto del Continente ha conseguenze che vanno oltre l’immaginabile. Sull’agricoltura, sulla mancata produzione di energia idroelettrica, sul sistema di raffreddamento delle centrali nucleari e su altri temi che diventano, con l’aggravarsi del cambiamento climatico, sempre più scottanti. Un disastro ambientale senza precedenti ma soprattutto un disastro economico con conseguenze difficili da valutare nel lungo termine. La produzione agricola di larghe aree geografiche andrà ridisegnata, tante colture dovranno essere trasferite e probabilmente andranno riviste le politichetransizione ecologica. L’idroelettrico, tra le maggiori fonti di energia rinnovabile, è in affanno e se la situazione continua così l’abbandono dell’odiato carbone dovrà essere rinviato. ...

