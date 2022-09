Al Comune di Napoli in 120 mila per 1.394 posti a concorso (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 119.658 le domande presentate per partecipare al concorso al Comune di Napoli che mette a bando 1.394 posti. Il termine di presentazione delle istanze è scaduto alla mezzanotte. Diversi i posti a concorso: personale di categoria C (762 posti), D (577 posti) e personale dirigenziale (55 posti). In pratica, il Comune cerca vigili per la polizia municipale, maestre, assistenti sociali, agronomi, contabili, informatici cui si aggiungono altri profili amministrativi. Dai dati si evince che il 76 per cento di chi ha presentato domanda è residente nel Comune di Napoli, il 16,2 per cento in altra provincia della Campania e il 7,8 per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 119.658 le domande presentate per partecipare alaldiche mette a bando 1.394. Il termine di presentazione delle istanze è scaduto alla mezzanotte. Diversi i: personale di categoria C (762), D (577) e personale dirigenziale (55). In pratica, ilcerca vigili per la polizia municipale, maestre, assistenti sociali, agronomi, contabili, informatici cui si aggiungono altri profili amministrativi. Dai dati si evince che il 76 per cento di chi ha presentato domanda è residente neldi, il 16,2 per cento in altra provincia della Campania e il 7,8 per ...

