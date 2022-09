Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 18:45 (Di giovedì 8 settembre 2022) Viabilità DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 18:20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA CRISTOFORO COLOMBO PERMANGONO COMUNQUE CODE PER IL TRAFFICO INTENSO PROSEGUENDO PIU AVANTI ANCORA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA. PASSIAMO ALLA CARREGGITA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA E PROSEGUENDO TRA VIA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO SU VIA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA BIS TRA I RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)DEL 08 SETTEMBREORE 18:20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE TRA LAFIUMICINO E VIA CRISTOFORO COLOMBO PERMANGONO COMUNQUE CODE PER IL TRAFFICO INTENSO PROSEGUENDO PIU AVANTI ANCORA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA. PASSIAMO ALLA CARREGGITA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA E PROSEGUENDO TRA VIA NOMENTANA E LA A24TERAMO SU VIA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA BIS TRA I RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...

