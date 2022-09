US Open 2022, così fa malissimo: Sinner cede al quinto, Alcaraz in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel match terminato più tardi nella storia degli US Open, ad avere la meglio è Carlos Alcaraz, che accede al penultimo atto del torneo e mantiene vivissime le speranze di numero uno del mondo. A soccombere purtroppo, dopo cinque ore e diciotto di battaglia, è Jannik Sinner, che cede con il punteggio di 6-3 (7)6-7 (0)6-7 7-5 6-3. Per lui, in caso di vittoria, sarebbe stata la prima semifinale Slam in carriera, quella che invece conquista il giovane iberico. Un match epico in cui è successo davvero di tutto. Se è vero che Alcaraz ha avuto cinque set point nel secondo set ed ha servito per il terzo, infatti, non può passare inosservato il match point avuto da Sinner nel quarto sul suo servizio ed il break di vantaggio non portato a termine nel parziale ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel match terminato più tardi nella storia degli US, ad avere la meglio è Carlos, che acal penultimo atto del torneo e mantiene vivissime le speranze di numero uno del mondo. A soccombere purtroppo, dopo cinque ore e diciotto di battaglia, è Jannik, checon il punteggio di 6-3 (7)6-7 (0)6-7 7-5 6-3. Per lui, in caso di vittoria, sarebbe stata la primaSlam in carriera, quella che invece conquista il giovane iberico. Un match epico in cui è successo davvero di tutto. Se è vero cheha avuto cinque set point nel secondo set ed ha servito per il terzo, infatti, non può passare inosservato il match point avuto danel quarto sul suo servizio ed il break di vantaggio non portato a termine nel parziale ...

DavidPuente : Indagato il guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult: “gravi violazioni” durante le sue ricerche contro la Covid-1… - VittorioSgarbi : Ecco “Giuseppi”, oggi puoi anche dire di avere sostenuto, con il reddito di cittadinanza, l’industria dell’auto!… - DavidPuente : No! Questa foto non mostra un 'matrimonio nazista ucraino' (è stata scattata in Russia e poi modificata) - OA_Sport : Una partita epica! Jannik Sinner cede a Carlos Alcaraz dopo oltre cinque ore di gioco. Tanti i rimpianti, come quel… - selfie_gleba : RT @emrato: Giocatore irreale -