Una maglia, una storia … il Padova 1982/83 (Di giovedì 8 settembre 2022) "Una maglia, una storia …", oggi ci porta a Padova nella stagione 1982/83, quella di Bruno Giorgi e la promozione in B Oggi presentiamo una bella ed iconica maglia del Padova. Si tratta di una maglia della stagione 1982-83 indossata da Livio Manzin, centrocampista della squadra che l'ha indossata nella partita Padova-Parma 0-0 giocata a Padova allo stadio "Appiani" il 29 maggio 1983. Quella partita, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C1 girone A, ha decretato la promozione in Serie B dopo 15 anni per la squadra bianco-scudata allenata dal compianto mister Bruno Giorgi. Il Padova in quella stagione arrivò secondo nella classifica finale con 43 punti dietro alla Triestina di ...

