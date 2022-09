Twitter ti consentirà di modificare i tuoi tweet fino a cinque volte in 30 minuti (Di giovedì 8 settembre 2022) modificare, ma con parsimonia. Dopo l’annuncio della possibilità di utilizzare il tasto edit su Twitter, il social network ha diffuso ulteriori indicazioni sul suo impiego. In modo particolare, ha fornito più dettagli sui limiti di questa funzionalità e ha dato spiegazioni su quali saranno i Paesi – e gli account in questi Paesi – che per primi lo utilizzeranno. Innanzitutto – citando Troisi in Ricomincio da Tre -, «mai più di cinque». Se nei giorni scorsi era già noto che un tweet potrebbe essere modificato soltanto fino a 30 minuti successivi alla sua prima pubblicazione, ora è molto più chiaro il fatto che queste modifiche non potranno essere in alcun modo più di cinque. LEGGI ANCHE > Il lato oscuro del tasto “modifica” di Twitter, che il social ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022), ma con parsimonia. Dopo l’annuncio della possibilità di utilizzare il tasto edit su, il social network ha diffuso ulteriori indicazioni sul suo impiego. In modo particolare, ha fornito più dettagli sui limiti di questa funzionalità e ha dato spiegazioni su quali saranno i Paesi – e gli account in questi Paesi – che per primi lo utilizzeranno. Innanzitutto – citando Troisi in Ricomincio da Tre -, «mai più di». Se nei giorni scorsi era già noto che unpotrebbe essere modificato soltantoa 30successivi alla sua prima pubblicazione, ora è molto più chiaro il fatto che queste modifiche non potranno essere in alcun modo più di. LEGGI ANCHE > Il lato oscuro del tasto “modifica” di, che il social ...

